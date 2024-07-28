LIVE: Путин принимает участие в параде ВМФ в Петербурге

Парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России проходит в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля.

В торжественном мероприятии принимает участие президент РФ Владимир Путин.

В этом году в акваторию Невы войдут около 20 кораблей ВМФ РФ, в том числе: малые ракетные корабли "Град", "Наро-Фоминск" и "Град Свияжск", сторожевой корабль "Сочи", десантный катер "Алексей Баринов", а также парусники "Крузенштерн", "Мир" и "Седов".

День Военно-морского флота России учрежден указом президента России 31 мая 2006 года и традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.