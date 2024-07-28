Захарова рассказала о «бесконечной зоне турбулентности» Запада
Коллективный Запад поставил перед Киевом задачу разрушить энергетическое сотрудничество России со странами Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишут «Известия».
«Одна из задач… заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголенный нерв, бесконечную неразрешаемую проблему, хотя нет никакой проблемы», — сказала она.
По словам Захаровой, после холодной войны Запад создал искусственный повод, чтобы выставить РФ якобы ненадежным поставщиком энергоресурсов. Именно такую задачу поставили Вашингтон и Лондон перед Киевом. За это они «неплохо платили».
В итоге поставки энергоносителей, абсолютно прозрачные и обоюдовыгодные для России, ЕС и Украины, «превратили в бесконечную свару и склоку».
Захарова добавила, что «последней стадией низости» Запада стал подрыв «Северных потоков». Одна из его ниток может функционировать, но Германия отказывается запускать газопровод.
Ранее в Будапеште заявили, что если Киев докажет свою ненадежность для ЕС, если не пойдет на компромисс в нефтяной «блокаде» Венгрии и Словакии.