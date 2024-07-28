Коллективный Запад поставил перед Киевом задачу разрушить энергетическое сотрудничество России со странами Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишут «Известия».

© Пресс-служба МИД России

«Одна из задач… заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголенный нерв, бесконечную неразрешаемую проблему, хотя нет никакой проблемы», — сказала она.



По словам Захаровой, после холодной войны Запад создал искусственный повод, чтобы выставить РФ якобы ненадежным поставщиком энергоресурсов. Именно такую задачу поставили Вашингтон и Лондон перед Киевом. За это они «неплохо платили».

В итоге поставки энергоносителей, абсолютно прозрачные и обоюдовыгодные для России, ЕС и Украины, «превратили в бесконечную свару и склоку».

Захарова добавила, что «последней стадией низости» Запада стал подрыв «Северных потоков». Одна из его ниток может функционировать, но Германия отказывается запускать газопровод.

Ранее в Будапеште заявили, что если Киев докажет свою ненадежность для ЕС, если не пойдет на компромисс в нефтяной «блокаде» Венгрии и Словакии.