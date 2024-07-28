Матвиенко поздравила ВМФ России с профессиональным праздником

Военно-морской флот (ВМФ) России выполняет важнейшие задачи по защите суверенитета страны. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко по случаю Дня ВМФ в поздравлении на имя главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.

"Военнослужащие надводных и подводных сил, морской авиации и береговых войск осваивают и активно применяют не имеющие аналогов образцы вооружений и техники, демонстрируют свои лучшие личные качества, боевую слаженность и выучку в ходе проведения специальной военной операции", – передает ее слова РИА Новости.



Матвиенко уверена, что личный состав ВМФ продолжит выполнять свой долг и приумножать традиции, заложенные старшими товарищами. По ее словам, РФ по праву входит в число ведущих мировых морских держав. Более 300 лет Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, ялвяется символом мастерства, стойкости и решимости военных моряков. Это вызывает чувство гордости у россиян, указала председатель СФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада и салюта в День ВМФ. Ответственным ведомством за подготовку и проведения парада назначено МО России, а также другие федеральные органы исполнительной власти. Оказывать помощь будет и правительство города.