Лавров предостерег США от размещения ядерного оружия в Юго-Восточной Азии

Возможное размещение американского ядерного оружия на территории стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) создаст риски для безопасности данного региона. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

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Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что США уже снабдили оружием массового поражения пять государств — членов НАТО. При этом в Вашингтоне размещение боеголовок в других странах называют «совместными ядерными миссиями», в рамках которых военные из неядерных государств могут тренироваться использовать и доставлять соответствующее оружие.

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«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, здесь лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», — сказал дипломат.



27 июля Лавров принял участие в совещании в формате Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоялось в столице Лаоса. После его завершения министр провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал достижение США и Южной Кореей договоренностей о совместном ядерном планировании. Он подчеркнул, что действия Вашингтона и Сеула вызывают беспокойство у Москвы.

Ранее в МИД РФ оценили готовность США запретить ядерные испытания.