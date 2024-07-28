Лавров прокомментировал удар по Голанским высотам

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, комментируя недавний удар по Голанским высотам, что Россия осуждает любые террористические атаки. Об этом пишет ТАСС.

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Кроме того, глава МИД подчеркнул, что перспектив прекращения этого кровопролития пока не видно.

Число жертв при атаке на Голанские высоты выросло

27 июля ракета упала на футбольное поле в посёлке друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Погибли по меньшей мере 12 человек, в основном подростки, ещё около 30 пострадали.