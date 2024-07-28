МИД Украины выступил против участия Хаматовой в Венецианском кинофестивале

МИД Украины считает недопустимым участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале.

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В сообщении внешнеполитического ведомства в X (ранее Twitter) говорится, что "несмотря на то, что она покинула Россию, <...> те, кто помогал укреплять его [президента РФ Владимира Путина] власть, не должны быть на красных дорожках".

Хаматова сыграла главную роль в фильме "Тихая жизнь", который покажут на фестивале. Весной 2022 года она уволилась из театра "Современник" и сообщила, что уехала из России. В конце 2022 года ее исключили из попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра", созданного в 2021 году указом президента РФ.