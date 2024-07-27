Власти Китая потребовали от США остановить применение односторонних санкций против России. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, отметив, что страна продолжит оказывать содействие для приближения к мирному диалогу между РФ и Украиной.

«Соединенные Штаты должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки», — заявил Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.



Информацию передает МИД Китая на своем сайте.

Глава МИД КНР добавил, что позиция страны по вопросу украинского конфликта открыта, страна продолжает содействовать мирному диалогу между Киевом и Москвой. Также он отметил, что страна не приемлет ложь, шантаж и «подбрасывание улик». На подобное Пекин будет принимать эффективные меры для защиты свои прав и интересов.