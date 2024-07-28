Лавров встретился с главой МИД Малайзии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном. Встреча проходит в Куала-Лумпуре.
На распространенных МИД кадрах видно, как Лавров традиционно фотографируется перед встречей с Хасаном, а после подписывает первый документ.
Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий относительно Запада
«На русском и на английском», – сказал при этом российский политик.
Кстати, перед встречей Хасан спросил Лаврова, был ли тот ранее в Малайзии.
«Это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад», - ответил на это глава МИД России. А после напомнил коллеге о приглашении посетить Россию.