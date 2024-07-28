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Лавров встретился с главой МИД Малайзии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном. Встреча проходит в Куала-Лумпуре.

Лавров встретился с главой МИД Малайзии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

На распространенных МИД кадрах видно, как Лавров традиционно фотографируется перед встречей с Хасаном, а после подписывает первый документ.

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«На русском и на английском», – сказал при этом российский политик.

Кстати, перед встречей Хасан спросил Лаврова, был ли тот ранее в Малайзии.

«Это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад», - ответил на это глава МИД России. А после напомнил коллеге о приглашении посетить Россию.
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