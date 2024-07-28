Лавров встретился с главой МИД Малайзии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с малазийским коллегой Мохамадом Хасаном. Встреча проходит в Куала-Лумпуре.

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На распространенных МИД кадрах видно, как Лавров традиционно фотографируется перед встречей с Хасаном, а после подписывает первый документ.

Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий относительно Запада

«На русском и на английском», – сказал при этом российский политик.



Кстати, перед встречей Хасан спросил Лаврова, был ли тот ранее в Малайзии.