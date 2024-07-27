Лавров прокомментировал идею о ленд-лизе для Украины

Глава МИД РФ Лавров назвал «подходом бизнесмена» идею бывшего госсекретаря США Майка Помпео о ленд-лизе Киеву на 500 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров отметил, что Помпео не хочет отдавать деньги Киеву «просто так». Экс-госсекретарь предлагает выделить 500 миллиардов долларов на условиях ленд-лиза. Затем Вашингтон будет десятилетиями получать деньги от меняющихся властей в Киеве.

«Это подход бизнесмена», — сказал Лавров.



Ранее Помпео в колонке Wall Street Journal написал, что Дональд Трамп, став президентом США, может разработать программу ленд-лиза для Украины в 500 млрд долларов, а также снять ограничения на поставки любых вооружений Киеву.

В Совфеде, комментируя идею Помпео, заявили, что ленд-лиз — «это кабала, которую Украина не выдержит».