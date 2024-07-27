Путин: Россия всегда укреплялась благодаря своим народам

Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, ставшим частью многонационального государства, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава государства сделал ряд заявлений по внутренней и внешней повестке в интервью для документального фильма «Новый Херсонес».

Президент уточнил, что в истории державы были разные периоды.

«Благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной», — подчеркнул Путин.



Ранее российский лидер отметил, что Херсонес должен стать символом глубоких корней, символом победы, развития и расцвета России.