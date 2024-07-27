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Путин: Россия всегда укреплялась благодаря своим народам

Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, ставшим частью многонационального государства, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин: Россия всегда укреплялась благодаря своим народам
© РИА Новости

По данным агентства, глава государства сделал ряд заявлений по внутренней и внешней повестке в интервью для документального фильма «Новый Херсонес».

Президент уточнил, что в истории державы были разные периоды.

«Благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер отметил, что Херсонес должен стать символом глубоких корней, символом победы, развития и расцвета России.