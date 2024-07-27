Лавров прокомментировал отсутствие общего фото на Восточноазиатском саммите

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не расстроился отсутствием общего фото на Восточноазиатском саммите. Он сказал, что это протокольный момент и уделяют ему внимание только на Западе, чтобы продвигать свои нарративы. Российского министра цитирует РИА Новости.

Журналисты спросили у Лаврова, почему министры иностранных дел не стали делать в этом году совместную фотографию.

«Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. Я мало значения придаю таким протокольным аспектам», — ответил Лавров.



По его словам, Западу больше не нужна дипломатия, он заменил ее санкциями и картинками, «которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся».

Шеф российской дипломатии напомнил о конференции, организованной Зеленским в Швейцарии, на которой представителям глобального Юга говорили, что они «просто сделают семейную фотографию». Тогда Западу нужна была «простенькая картинка», чтобы продвигать свой нарратив.

Лавров отметил, что на мероприятии в Лаосе не расстроился, когда фотосессия не состоялась.