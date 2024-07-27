Лавров и Блинкен сели напротив друг друга на встрече с премьером Лаоса

В Лаосе прошла встреча главы страны с иностранными делегациями, прибывшими на мероприятия АСЕАН. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен оказались сидящими напротив друг друга. Это следует из видео, опубликованного на странице МИД РФ в Youtube.

Этот эпизод произошел во время встречи премьер-министра

Лаоса Сонексая Сипхандона с главами делегаций во Вьентьяне.

На кадрах видно, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен сидят напротив друг друга. Пока неясно, вышло это случайно или было задумано организаторами.

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На мероприятии присутствовали представители 30 делегаций. Лавров также принял участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС).

Лаос является страной-председателем АСЕАН в 2024 году.