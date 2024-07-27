Министр иностранных дел Сергей Ларов объяснил, почему в последнее время появились многочисленные предложения по урегулированию конфликта на Украине. По словам высокопоставленного дипломата, секрет в том, что Запад стал осознавать невозможность победить Москву.

Отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции после встречи стран АСЕАН, Сергей Лавров заявил также, что все эти предложения несерьезны.

Он отказался комментировать "многочисленные идеи, которые сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение России". Запад, по его словам, "все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима".

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Москва же, подчеркнул министр, всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся реалий, среди которых - вхождение четырех новых регионов в состав России и внесение соответствующих изменений в конституцию. Он отметил недопустимость сохранения киевского режима, истребляющего русское меньшинство, с ярко выраженным нацистским характером.

Но также, подчеркнул Лавров, "ничего не происходит, все пропускают все мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход", что "по сути дела, в их понимании сейчас означает капитуляцию".