Захарова рассказала о необычном требовании главы МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, запрашивая встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе, потребовал, чтобы она проходила без участия прессы, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее оценкам, Сеул не хотел, чтобы «мир услышал вступительные слова».

В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно — никакой открытости. Видимо, не хотела южнокорейская делегация, чтобы мир услышал вступительные слова, — прокомментировала она.



Ранее сообщалось, что Сергей Лавров сидел напротив госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока. Заседание с участием руководства страны-председателя объединения проходило в Лаосе.

Захарова ответила на просьбу главы МИД Индонезии подарить ей брошь

До этого Лавров пообещал коллеге из Индонезии Ретно Марсуди подарить такую же брошь, какая была у представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Индонезийский министр призналась, что очарована украшением, и попросила по возможности его копию.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что контакты между представителями России и США в Лаосе не планируются. В стране проходят мероприятия по линии АСЕАН.