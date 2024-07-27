Лавров прокомментировал заявления Зеленского и Кулебы о мире

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Владимир Зеленский нередко говорят противоположные вещи о мирных переговорах, рассказал на пресс-конференции в Лаосе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что не прислушивается к их заявлениям, пишет РИА «Новости».

Ранее Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Киева к переговорам с Россией. Он отметил, что диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

В дальнейшем на Украине заявили, что разговор о переговорах был в теоретическом ключе, не подразумевал немедленную встречу делегаций.

Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Журналисты попросили Лаврова прояснить позицию Москвы по отношению к высказываниям министра.

«Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи», — уточнил российского внешнеполитического ведомства.



Лавров признал, что не слушает ни Зеленского, ни Кулебу.