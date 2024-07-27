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Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий относительно Запада

Запад начал осознавать невозможность поражения России, поэтому с его стороны в последнее время стали звучать разнообразные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий относительно Запада
© Lenta.ru

Министр отметил, что не считает нужным комментировать многочисленные предложения, которые сейчас «как из рога изобилия посыпались». Глава внешнеполитического ведомства объяснил такие изменения в риторике Запада тем, что политики осознали «никчемность Зеленского и его режима».

Лавров добавил, что у России отсутствуют какие-либо иллюзии относительно подхода западных стран к продолжению работы по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что когда в Крыму прошел открытый референдум с множеством международных наблюдателей, его результаты были не признаны, так как Запад заявил о нарушении принципа территориальной целостности. При этом отделение Косово произошло без всякого референдума. «Запад аплодировал, в общем, он сам и оркестрировал это отделение», — сказал министр.

Глава МИД РФ также исключил капитуляцию России перед Украиной. Он также подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Политика
Сергей Лавров
МИД России