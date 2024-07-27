Лавров участвует во встрече глав делегаций ВАС с премьером Лаоса

Глава МИД РФ Сергей Лавров участвует во встрече глав делегаций министерского заседания Восточноазиатского саммита (ВАС) с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

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На фото, которое опубликовало министерство, Лавров и Сипхандон приветствуют друг друга рукопожатием.

Лавров начал переговоры с главой МИД Ливана

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, а в пятницу принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН. В субботу ожидается его участие в министерской встрече ВАС.