Небензя иронично ответил на нападки коллеги из США

Если бы Соединенные Штаты тратили деньги не на поставку вооружения в горячие точки, а на гуманитарную помощь, то мир был бы совсем другим. Об этом в пятницу, 26 июля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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— Если бы Соединенные Штаты тратили на гуманитарную помощь Газе, да и другим нуждающимся регионам, хотя бы малую толику того, что они тратят на поставки оружия в горячие точки, наш мир был бы другим, — сказал российский постпред.



Дипломат в ответ на нападки со стороны американского коллеги отметил, что представитель США самолично своим поведением дискредитирует свою страну в глазах международных наблюдателей. Небензя отметил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие на миллиарды долларов Израилю и Украине, из-за чего гибнут тысячи мирных людей. Россия, в свою очередь, оказывает Палестине гуманитарную помощь, в том числе через всемирную продовольственную программу.

Небензя обратился с призывом к членам Совбеза ООН

— И вообще, коллеги, дружеский вам совет. Прежде чем поучать других, заплатите хотя бы свой взнос в Организацию Объединенных Наций. И перестаньте провоцировать кризис ликвидности, удерживающий в том числе и гуманитарные усилия нашей организации, — передает слова Небензи РИА Новости.



В тот же день постпред заявил, что Кремль попросил членов Совбеза ООН узнать, почему Киев захотел начать переговоры по урегулированию конфликта.

25 июля Небензя сообщил, что при желании Украины решить имеющийся конфликт мирным путем, следует пересмотреть озвученную президентом России Владимиром Путиным мирную инициативу. По его словам, не стоит надеяться на «временное прекращение огня», поэтому нужно прислушаться к предложению Путина.