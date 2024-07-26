В МИД России рассказали о массе противоречий в ядерной пятерке

Среди членов ядерной пятерки (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) есть масса противоречия, но Москва смогла удержать формат на плаву, Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Пятерка находится, мягко говоря, не в лучшей форме. По очевидным причинам у участников формата имеются те или иные политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьезные, зачастую фундаментальные противоречия по обсуждаемым вопросам», — указала представитель МИД России.



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Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что любые меры в ядерной сфере надо рассматривать в комплексе. Кроме того, необходимость комплексного подхода становится очевидной на фоне продолжающей деградировать обстановки в мире.