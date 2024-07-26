Путину зааплодировали после остроумного ответа на провокационный вопрос

© kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин остроумно ответил на провокационный вопрос со стороны журналиста из США, пишет издание Ifeng. Корреспондент NBC поинтересовался, почему Москва не упрекает Пекин за милитаризацию на Востоке.

В материале сказано, что американский журналист обратил внимание на появление уже четвертого авианосца армии КНР. Российский лидер указал, что Китай является стратегическим партнером РФ, а две страны разделяет длинная сухопутная граница

Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? — спросил Путин у корреспондента, после чего в зале раздались аплодисменты.



Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербурге

Ранее стало известно, что Китай строит свой четвертый авианосец, который может стать атомным. Адмирал ВМС КНР Юань Хуачжи заявил, что отныне у Пекина будет возможность дать «всесторонний ответ» флоту США в западной части Тихого океана, где Пентагон разместил три своих авианосца. Также издание The Defense Post писало, что последние разработки КНР в сфере кораблестроения говорят об амбициях Пекина в течение следующего десятилетия создать так называемый флот голубой воды — силы, способные проводить длительные операции как в собственных водах, так и в любой точке Мирового океана.