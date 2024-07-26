Путину зааплодировали после остроумного ответа на провокационный вопрос
Российский президент Владимир Путин остроумно ответил на провокационный вопрос со стороны журналиста из США, пишет издание Ifeng. Корреспондент NBC поинтересовался, почему Москва не упрекает Пекин за милитаризацию на Востоке.
В материале сказано, что американский журналист обратил внимание на появление уже четвертого авианосца армии КНР. Российский лидер указал, что Китай является стратегическим партнером РФ, а две страны разделяет длинная сухопутная граница
Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? — спросил Путин у корреспондента, после чего в зале раздались аплодисменты.
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Ранее стало известно, что Китай строит свой четвертый авианосец, который может стать атомным. Адмирал ВМС КНР Юань Хуачжи заявил, что отныне у Пекина будет возможность дать «всесторонний ответ» флоту США в западной части Тихого океана, где Пентагон разместил три своих авианосца. Также издание The Defense Post писало, что последние разработки КНР в сфере кораблестроения говорят об амбициях Пекина в течение следующего десятилетия создать так называемый флот голубой воды — силы, способные проводить длительные операции как в собственных водах, так и в любой точке Мирового океана.