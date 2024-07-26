Захарова оценила встречу «ядерной пятерки»

Из-за политики западных стран формат «ядерная пятерка» претерпевает трудности из-за политических ограничений на взаимодействие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Из-за спровоцированного западными странами удручающего положения дел вряд ли будет удивителен факт, что "ядерная пятерка" находится, мягко говоря, не в лучшей своей форме. Также у участников формата имеются политические ограничения на взаимодействие, а также весьма серьезные, иногда даже фундаментальные, противоречия по актуальной повестке», — отметила дипломат.



Однако Захарова подчеркнула, что во время выполнения Россией функций координатора удалось сохранить базу для поддерживания коммуникации между участниками формата. По ее мнению, «особенно ценным» является то, что пять стран поддерживали канал связи, который «позволяет направлять важные сигналы друг другу».

29 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошла встреча экспертов «ядерной пятерки». Мероприятие прошло в рамках выполнения Москвой функции координатора в «ядерной пятерке».