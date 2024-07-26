Кадыров назвал самых уважаемых людей Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что участники специальной военной операции (СВО) — самые уважаемые люди региона. Его слова приводит РИА Новости.

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«Это (участники СВО. — «Газета.Ru») наши самые уважаемые люди нашего региона, потому что они выбрали путь Всевышнего, они выбрали путь защиты своего народа, традиций, обычаев», — сказал он.



По словам Кадырова, к ним и их семьям всегда будут относиться с уважением.

«Мы всегда будем поддерживать их, поддерживаем, все, что необходимо для них и для их семей делаем, и будем делать», — отметил Кадыров.



До этого Кадыров заявил о пополнении спецназа «Ахмат» добровольцами. Как уточнил лидер Чечни, среди них не только жители республики, но и люди, прибывшие в Грозный из других регионов России. Они прошли подготовку в Российском университете спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе.

Ранее Кадыров ответил на предложение поставить ему памятник в Чечне.