Глава Минторга Эфиопии принял участие во встрече министров БРИКС в Москве

Эфиопская делегация во главе с министром торговли и региональной интеграции Кассахуном Гофе приняла участие в 14-й встрече министров торговли стран БРИКС в Москве. Об этом сообщила радиостанция Fana.

На встрече обсуждались пути укрепления многосторонней торговой системы и обеспечения благоприятного делового климата. По данным посольства Эфиопии в Москве, на министерской встрече были дополнительно рассмотрены пути продвижения инновационных и цифровых решений для устойчивого экономического роста.

Кроме того, эфиопский министр и его делегация провели двусторонние встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом аз-Зейуди. Страны договорились разработать совместный план по расширению торгового обмена и сотрудничеству по многосторонним вопросам.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных отношений МИД Эфиопии Тайе Дарескедар заявил в беседе с ТАСС, что Эфиопия добровольно вступила в БРИКС для расширения связей со странами, входящими в объединение, и диверсификации инвестиций.

Россия с 1 января приняла эстафету председательства в объединении, в котором состоят 10 государств. С момента основания в 2006 году группа БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления.

Пять новых членов объединения - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.