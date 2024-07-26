Небензя: обстановка на Западном берегу реки Иордан близка к масштабному взрыву

Израиль должен прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, ситуация на западном берегу реки Иордан (ЗБРИ) уже близка к масштабному взрыву. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Призываем израильские власти соблюдать нормы международного гуманитарного права и нести полную ответственность за находящееся под оккупацией население. Речь идет, прежде всего, об обязательствах по обеспечению продовольственного снабжения, медицинской помощи, общественного порядка и безопасности, - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в секторе Газа. - Необходимо также прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, являющееся грубейшим нарушением международного права. Из-за подобных действий израильских властей, заметно интенсифицировавшихся в последнее время, близка к масштабному взрыву и обстановка на ЗБРИ".



Глава российского диппредставительства отметил, что у Израиля есть право обеспечивать свою безопасность, "однако путь к этой цели вне всякого сомнения лежит исключительно через всеобъемлющее ближневосточное урегулирование и в первую очередь через исправление исторической несправедливости в отношении Палестины и создание независимого палестинского государства в соответствии с решениями Совбеза и Генассамблеи ООН".

"Любые другие сомнительные схемы по замирению Израиля со своими соседями без справедливого решения палестинской проблемы к этой цели не приведут и способны лишь спровоцировать вспышки насилия, подобные той, которую регион переживает сейчас", - резюмировал он.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.