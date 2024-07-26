Лавров в лаосской рубашке на гала-ужине попал на видео

Глава МИД России Сергей Лавров пришел на гала-ужин Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне в лаосской рубашке бежевого цвета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Гала-ужин станет завершением второго дня визита Лаврова во Вьентьян. Традиционно все прибывшие на ужин министры надевают на себя национальные одежды принимающей стороны. При этом в 2016 году Лавров уже примерял на себя лаосскую рубашку — тогда она оказалась министру мала.

Напомним, что 25 июля Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом.