Посольство РФ заявило о готовности помочь задержанным в ФРГ россиянам

Посольство России в Берлине не получало от германской стороны информацию о задержании двух имеющих гражданство РФ предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которых Генпрокуратура ФРГ подозревает в финансировании экстремистов. Диппредставительство готово оказать им консульскую помощь в случае обращения.

"Посольство России в Германии от немецкой стороны информацию о задержании указанных лиц не получало. В случае обращения дипмиссия готова предоставить консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении российской дипмиссии, имеющемся в распоряжении ТАСС.

