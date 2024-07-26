В Совфеде рассказали, от чего зависит успех СВО

Успех СВО зависит только от действий России. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Ранее в США указывали, что кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов и снять ограничения на поставки любых видов вооружения.

Комментируя это, Карасин отметил, что экс-глава Соединенных Штатов заговорил об этом, чтобы «уже сейчас заявить о себе, как де-факто вступившем в должность лидере». По его мнению, таким образом Трамп активно начал «избирательную кампанию в разрезе Украины», однако все это лишь «забойные тезисы, а серьезные решения примут много позже».

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«Аксиомой является то, что в борьбе с киевским режимом мы должны полагаться прежде всего на себя самих. Успех СВО ни в коей мере не может быть достигнут за счет неких волшебных схем или решений Вашингтона и Брюсселя. Идет тяжелое сражение за стратегическую безопасность России и именно от наших собственных действий будет зависеть час Победы», — подчеркнул Карасин.



Также он добавил, что Евросоюз, при развернутой демагогии о помощи Киеву, остается «весьма корыстным организмом». По словам Карасина, это доказывает тот факт, что Украина не получит ничего из «сворованных доходов от активов РФ, они пойдут исключительно на компенсацию странам ЕС за поставленное оружие».