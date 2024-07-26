Кадыров прокомментировал замедление YouTube

Несколько дней идут споры о замедлении YouTube. Свое мнение высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что давно надо было закрыть YouTube: не замедлять, а заблокировать», – следует из его заявления на профильном форуме по цифровизации.



Отметим, разговоры о замедлении YouTube шли давно. Изначально говорилось о том, что у компании-собственника изношенное оборудование. Затем возникло желание замедлить сервис, так как он не исполнял российского законодательства. Пока замедление касается только настольных версий компьютеров.