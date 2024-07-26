Джабаров оценил последствия обвинения Шольца в растрате

Когда канцлер Германии Олаф Шольц потеряет власть, за него могут взяться правоохранительные органы Германии — в том числе, в связи с разгорающимся коррупционным скандалом. Об этом «Парламентской газете» 26 июля заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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В немецких СМИ Шольца обвиняют в излишних тратах на авиаперелеты. Речь идет о двенадцати рейсах на шесть игр чемпионата Европы по футболу, которые обошлись немецкому бюджету в 531 тысячу евро. Вслед за этим в медиа появились призывы к Шольцу поступить так же, как Байден — то есть не выставлять свою кандидатуру на выборы главы немецкого кабмина в 2025 году.

Отвечая на вопрос «Парламентской газеты», чем это может закончиться для нынешних немецких властей, Джабаров заметил, что для щепетильных немцев эта история имеет серьезное значение.

«По их мнению, если посещение футбольного матча оплачивается за счет налогоплательщиков — это безобразие. И это безусловно компрометирует нынешние власти Германии, особенно на фоне того, что немецкая экономика после введения антироссийских санкций уже смотрит не вверх, а вниз. Не исключаю, что, когда Шольц потеряет власть, за него возьмутся правоохранительные органы Германии», — заявил сенатор.



При этом он полагает, что Шольц не откажется выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах — даже несмотря на то, что «его рейтинг, и так не высокий, после этой истории будет только падать».