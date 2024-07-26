В Совфеде призвали ответить на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов РФ

Россия должна начать действовать в ответ на решение Евросоюза направить Киеву 1,5 млрд рублей из доходов от замороженных активов РФ. Такое мнение высказал «Абзацу» зампред комиссии Совфеда по международным делам РФ Андрей Климов.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на закупку оружия для Украины направлен первый транш в размере 1,5 млрд евро из доходов от реинвестирования замороженных российских активов. При этом Киев не получит эти деньги напрямую. Они поступят в Фонд мира и будут потрачены на компенсацию европейским странам за оружие.

По словам Климова, такие действия со стороны ЕС – «грабеж», а «грабителей надо наказывать».

«Поэтому тут надо действовать, уже морали читать-то хватит. А с точки зрения оказания реального воздействия на исход вот того, что называется украинским кризисом, – это мертвому припарки, как в народе говорят. Схемами действий занимаются у нас солидные ведомства, я уверен, что они знают, что делают», - подчеркнул парламентарий.



Он отметил, что в данной ситуации стоит «посмотреть на предмет возбуждения уголовных дел по факту покушения на российскую собственность» и опытные юристы вполне могут найти составы таких преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул ранее, что подобные шаги со стороны Еврокомиссии «не останутся без ответа». Однако, по его словам, ситуация не является поводом для оперативной реакции — она должна быть продумана и полностью соответствовать российским интересам.