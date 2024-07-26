В Совфеде призвали ответить на решение ЕС выделить Киеву деньги от активов РФ
Россия должна начать действовать в ответ на решение Евросоюза направить Киеву 1,5 млрд рублей из доходов от замороженных активов РФ. Такое мнение высказал «Абзацу» зампред комиссии Совфеда по международным делам РФ Андрей Климов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на закупку оружия для Украины направлен первый транш в размере 1,5 млрд евро из доходов от реинвестирования замороженных российских активов. При этом Киев не получит эти деньги напрямую. Они поступят в Фонд мира и будут потрачены на компенсацию европейским странам за оружие.
По словам Климова, такие действия со стороны ЕС – «грабеж», а «грабителей надо наказывать».
«Поэтому тут надо действовать, уже морали читать-то хватит. А с точки зрения оказания реального воздействия на исход вот того, что называется украинским кризисом, – это мертвому припарки, как в народе говорят. Схемами действий занимаются у нас солидные ведомства, я уверен, что они знают, что делают», - подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что в данной ситуации стоит «посмотреть на предмет возбуждения уголовных дел по факту покушения на российскую собственность» и опытные юристы вполне могут найти составы таких преступлений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул ранее, что подобные шаги со стороны Еврокомиссии «не останутся без ответа». Однако, по его словам, ситуация не является поводом для оперативной реакции — она должна быть продумана и полностью соответствовать российским интересам.