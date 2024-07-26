В Госдуме отреагировали на арест экс-замминистра обороны России
Новый министр обороны назначен президентом для того, чтобы разобраться во всех делах ведомства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Так он отреагировал на задержание экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. Отмечается, что генерала армии подозревают в коррупции.
Новый министр обороны назначен президентом для того, чтобы разобраться во всем, что было в министерстве обороны. Проводится аудит, выявляются нарушения, ведется следствие. То, что он арестован, знаю, как и вы. Напрямую с ним никогда не соприкасался, — отметил Соболев.
О задержании Булгакова по подозрению в коррупции сообщили в ФСБ России. Он помещен в СИЗО-2. В ведомстве добавили, что в настоящий момент проводятся следственные действия по установке всех причин и условий противоправной деятельности военного. Известно, что Булгаков занимал должность замглавы Минобороны в 2008-2022 годах, он курировал вопросы материально-технического обеспечения российских войск.
Что известно об арестованном экс-замминистре обороны Булгакове
Ранее экс-замглавы МО РФ Тимур Иванов заявил, что в его деле нет доказательств причастности к получению им взятки в особо крупном размере. По мнению экс-замминистра, «действия, которые следствие расценивает как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений». Сумма вменяемой ему взятки составляет 1 млрд 185 млн рублей.