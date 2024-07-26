Сенатор Андрей Климов прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к переговорам. По мнению собеседника издания, слова дипломата звучат нелепо. Газета.Ru

«Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», — отметил парламентарий. Он добавил, что успехи Вооруженных сил России на поле боя могут заставить Запад как можно скорее склонить Киев к диалогу. Сенатор также допустил, что Вашингтон после президентских выборов сместит внимание с Украины на Тайвань, Ближний Восток и Закавказье. Деловая газета «Взгляд»

26 июля Кулеба заявил в интервью ТСН, что Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это «невозможно». Он также отметил, что поддерживающие Киев западные страны не пытаются принудить его к диалогу. Ura.Ru