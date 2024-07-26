Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп является представителем американской элиты, страдающей от русофобии, и в Москве не смотрят на него сквозь «розовые очки». Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал статью бывшего американского госсекретаря Майка Помпео для The Wall Street Journal, в которой тот написал, что Трамп в случае своей победы на выборах продолжит предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не смотрят на элиты США сквозь «розовые очки».

«Мы никогда не носили и не носим розовые очки. Этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США [Дональд Трамп] является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии», - пояснил он.



Песков напомнил, что «огромное количество санкций» в отношении России было введено именно в то время, когда президентом США был Дональд Трамп, заметив, что «в этом плане он мало отличается от остальных».

Трамп оценил отношения с Путиным

Ранее Дональд Трамп пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация» Джо Байдена. Он также заметил, что военное противостояние между Россией и Украиной не началось бы, если бы он продолжал оставаться президентом США.