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Песков о ленд-лизе для Украины: В России не носят «розовые очки» в отношении США

Кремль не питает иллюзий в отношении политического истеблишмента США, представителем которого является кандидат в президенты Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков о ленд-лизе для Украины: В России не носят «розовые очки» в отношении США
© Деловая газета "Взгляд"

По его словам, в Кремле «никогда не носили и не носят розовые очки», имея в виду отношения США. Он напомнил, что Трамп является представителем политической элиты США, которая «абсолютно вся страдает русофобией», передает ТАСС.

Ранее экс-директор ЦРУ Майк Помпео заявил Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов с целью наращивания поставок оружия Киеву.

Политика
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Республиканская партия США