Выступая за поддержание диалога с Россией и двусторонних каналов отношений экс-президент США Дональд Трамп проявляет больше мудрости чем остальные американские политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Он [Трамп] проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает, здесь надо отдавать себе в этом отчет», — рассказал представитель Кремля.



Ранее Песков заявил, что Трамп мало отличается от других кандидатов, так при нем началась санкционная гонка Вашингтона против Москвы. Он также добавил, что в Кремле «никогда не смотрели на Трампа сквозь розовые очки».