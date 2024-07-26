Путин и Лукашенко продолжают общение на Валааме

Президент РФ Владимир Путин сегодня работает в Карельской области, на острове Валаам. Там же с ним находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще вчера прибыл в Россию с рабочим визитом.

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Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский и белорусский лидеры продолжают свое неформальное общение.

Отвечая на вопрос "Российской газеты" о том, останется ли Александр Лукашенко до 28 июля - Дня ВМФ - и примет ли участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, Песков сказал, что не обладает такой информацией.