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Путин и Лукашенко продолжают в пятницу общение на Валааме

Президент РФ Владимир Путин сегодня работает в Карельской области, на острове Валаам. Там же с ним находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще вчера прибыл в Россию с рабочим визитом.

Путин и Лукашенко продолжают общение на Валааме
© Российская Газета

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский и белорусский лидеры продолжают свое неформальное общение.

Отвечая на вопрос "Российской газеты" о том, останется ли Александр Лукашенко до 28 июля - Дня ВМФ - и примет ли участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, Песков сказал, что не обладает такой информацией.

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