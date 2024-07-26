В Кремле пообещали ответ на перевод Украине доходов от активов РФ

Незаконное решение Евросоюза направить Киеву 1,5 млрд рублей из доходов от замороженных активов РФ — повод для продуманных действий со стороны Москвы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК перевела 1,5 млрд евро из доходов от реинвестирования замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. При этом Киев не получит эти деньги напрямую: они поступят в Фонд мира и будут потрачены на компенсацию европейским странам за оружие.

«Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», — сказал Песков.



Вместе с тем представитель Кремля отметил, что ситуация не является поводом для оперативной реакции — она должна быть продумана и полностью соответствовать российским интересам.