РФ и АСЕАН приняли совместное заявление по случаю юбилейной даты

Россия и Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) приняли совместное заявление по случаю 20 годовщины присоединения РФ к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ.

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Напомним, что АСЕАН — региональная межправительственная организация, которая включает в себя Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Она была образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием «Бангкокской декларации». С 1996 года РФ является полноформатным диалоговым партнером АСЕАН.

«Россия и АСЕАН приняли совместное заявление по случаю 20-летия присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии», — заявила Захарова.



Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с официальный визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате РФ — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. До этого он успел провести ряд двусторонних встреч.