Сенатор Джабаров объяснил скачок рейтинга Камалы Харрис

Небольшой разрыв между рейтингами вице-президента США Камалы Харрис и бывшего американского президента Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки — временное явление. Об этом 26 июля «Парламентской газете» заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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По данным New Tork Times, проведенный после отказа действующего американского лидера Джо Байдена от участия в президентской гонке опрос показал, что сейчас Харрис набирает 47 процентов среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента собираются проголосовать 48 процентов. В СМИ отмечают, что это значительное улучшение результатов демократов относительно более ранних опросов.

«Я думаю, что ситуация в Америке сложная. Что касается процентов, которые набрала Харрис, опрос проводился по штатам, традиционно лояльным к демократам», — отметил Джабаров.



Сенатор уточнил, что после провала дебатов Трампа и Байдена, после покушения на первого, болезнь и недееспособность второго привели в уныние «демократический лагерь». Как только появилась Камала Харрис, пояснил Джабаров, «пышущая здоровьем, с хорошим гомерическим смехом, вечно улыбающаяся», это стало как спасение, первая реакция была: «Появился нормальный кандидат».

«Но это все быстро проходит. Уже следующий опрос показал, что Трамп и Харрис сравнялись. Дональд Трамп — умудренный политик, он тут же предложил Камале Харрис провести теледебаты, зная, что она ему проиграет. Она будет всячески избегать такого формата, так как никогда не была самостоятельным политическим лидером», — рассказал парламентарий.



По его мнению, демократы при таком кандидате, как Камала Харрис, не должны переиграть Дональда Трампа.