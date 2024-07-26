Сенатор Джабаров объяснил скачок рейтинга Камалы Харрис
Небольшой разрыв между рейтингами вице-президента США Камалы Харрис и бывшего американского президента Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки — временное явление. Об этом 26 июля «Парламентской газете» заявил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
По данным New Tork Times, проведенный после отказа действующего американского лидера Джо Байдена от участия в президентской гонке опрос показал, что сейчас Харрис набирает 47 процентов среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента собираются проголосовать 48 процентов. В СМИ отмечают, что это значительное улучшение результатов демократов относительно более ранних опросов.
«Я думаю, что ситуация в Америке сложная. Что касается процентов, которые набрала Харрис, опрос проводился по штатам, традиционно лояльным к демократам», — отметил Джабаров.
Сенатор уточнил, что после провала дебатов Трампа и Байдена, после покушения на первого, болезнь и недееспособность второго привели в уныние «демократический лагерь». Как только появилась Камала Харрис, пояснил Джабаров, «пышущая здоровьем, с хорошим гомерическим смехом, вечно улыбающаяся», это стало как спасение, первая реакция была: «Появился нормальный кандидат».
«Но это все быстро проходит. Уже следующий опрос показал, что Трамп и Харрис сравнялись. Дональд Трамп — умудренный политик, он тут же предложил Камале Харрис провести теледебаты, зная, что она ему проиграет. Она будет всячески избегать такого формата, так как никогда не была самостоятельным политическим лидером», — рассказал парламентарий.
По его мнению, демократы при таком кандидате, как Камала Харрис, не должны переиграть Дональда Трампа.