Премьер Венгрии Виктор Орбан после своего визита в Москву стал «европейским смутьяном», хотя не говорил о поддержке России и пытался понять российскую позицию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа». Газета.Ru

«Смотрите, появился Орбан, такой «европейский смутьян», такой enfant terrible европейский», — сказал представитель Кремля, отметив, что такого имиджа венгерский премьер удостоился всего лишь из-за желания понять позиции сторон украинского конфликта. «Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: «Слушайте, вот мы все говорим про урегулирование, а давайте поймем позиции сторон, хотя бы поймем позиции»», — добавивл Песков. Lenta.ru

Во время миротворческой миссии Орбан побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля глава венгерского правительства побывал в Пекине, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После завершения саммита он отправился во Флориду в гости к экс-президенту США Дональду Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. ТАСС