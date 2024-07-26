Патриотизм и сплоченность российского общества находятся на очень высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Работа по патриотическому воспитанию ведется «абсолютно правильная», считает он. Видео выступления публикует Telegram-канал фестиваля.

От региона к региону качество этой работы разное, но уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма в стране в целом — на очень высоком уровне. Работа абсолютно правильная, я убежден в этом, — сказал он.



Представитель Кремля отметил недопустимость говорить о патриотизме «для галочки». Он заявил о необходимости подготовки целой плеяды преподавателей с новым видением и пониманием этого явления, чтобы они могли об этом рассказывать детям.

Также Песков поддержал певца SHAMAN (Ярослав Дронов), который выразил свою гражданскую позицию, организовав акцию у посольства США в Москве. По его словам, артист «все сделал правильно».

Пресс-секретарь российского президента напомнил и о том, что после революции 1917 года большая часть уехавшей из России интеллигенции все равно вернулась на родину. По его словам, за границей остались только настоящие враги.