В Кремле высказались о работе посольства США в Москве

Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет. С таким утверждением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока, потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля. ТАСС

Кроме того, Песков рассказал рассказал о реакции посольства США на концерт Shaman. «Они никак не реагируют», – отметил представитель Кремля. По его словам, Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию наиболее доступным ему образом. Деловая газета «Взгляд»