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В России прокомментировали сообщения о подготовке страны к нападению на НАТО

Тема так называемой подготовки России к большой войне не сходит со страниц западной прессы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщения НАТО о подготовке якобы «полномасштабного нападения» Москвы на Североатлантический альянс.

В России прокомментировали сообщения о подготовке страны к нападению на НАТО
© Lenta.ru

«Не в первый раз западные центры принятия решений пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах. Тема так называемой подготовки России к большой войне против Европы, против Запада не сходит со страниц западной прессы, не уходит из блогосферы», — отметил Карасин.

По словам сенатора, такой политикой руководящие круги Запада пытаются удержать антироссийские настроения в общественном мнении собственных стран.

Мы живем в эпоху, когда сфера пропаганды жесткая, наглая. Она пытается завладеть умами людей. Этого допустить нельзя. Я думаю, что информационная политика нашего государства абсолютно правильно выдержана и уже дает свои позитивные плоды Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«По-моему, ничего больше за этим не стоит. Тем самым они как бы оправдывают растущие финансовые, технологические расходы на помощь киевскому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому надо пропускать это через определенный анализ, но уделять большее внимание фактической стороне дела и тому, что нужно делать Российской Федерации для укрепления своего государства, укрепления своих позиций», — заключил он.

Ранее стало известно, что специалисты по планированию НАТО увидели более десятка признаков, по которым можно определить стадии подготовки якобы «полномасштабного нападения России» на Североатлантический альянс.

Политика
Григорий Карасин
НАТО
Совет Федерации