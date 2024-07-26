Тема так называемой подготовки России к большой войне не сходит со страниц западной прессы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщения НАТО о подготовке якобы «полномасштабного нападения» Москвы на Североатлантический альянс.

«Не в первый раз западные центры принятия решений пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах. Тема так называемой подготовки России к большой войне против Европы, против Запада не сходит со страниц западной прессы, не уходит из блогосферы», — отметил Карасин.

По словам сенатора, такой политикой руководящие круги Запада пытаются удержать антироссийские настроения в общественном мнении собственных стран.

Мы живем в эпоху, когда сфера пропаганды жесткая, наглая. Она пытается завладеть умами людей. Этого допустить нельзя. Я думаю, что информационная политика нашего государства абсолютно правильно выдержана и уже дает свои позитивные плоды Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам



«По-моему, ничего больше за этим не стоит. Тем самым они как бы оправдывают растущие финансовые, технологические расходы на помощь киевскому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому надо пропускать это через определенный анализ, но уделять большее внимание фактической стороне дела и тому, что нужно делать Российской Федерации для укрепления своего государства, укрепления своих позиций», — заключил он.

Ранее стало известно, что специалисты по планированию НАТО увидели более десятка признаков, по которым можно определить стадии подготовки якобы «полномасштабного нападения России» на Североатлантический альянс.