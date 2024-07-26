Песков ответил на вопрос об уехавшей «творческой интеллигенции»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил уехавшим из России артистам о судьбе творческой интеллигенции, жившей в эмиграции после революции 1917 года. Об этом он рассказал в ходе выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Официальный представитель Кремля призвал вспомнить историю страны и то, какое количество творческих людей ее покинуло после прихода к власти большевиков.

«После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей. Кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, уже в начале 30-х годов, посылали гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться. Включая многих писателей, которых наши с вами дети проходят в школе, и ученых, которыми мы восхищаемся как нашими соотечественниками», - заметил Дмитрий Песков, отрывки из выступления которого опубликовал Telegram-канале «Мастерская новых медиа».



Он обратил внимание на то, что многие из уехавших вернулись и принесли Родине пользу, но были и «настоящие враги», которые «так там и сгинули».

После начала спецоперации на Украине в 2022 году Россию покинули как популярные исполнители, так и актеры, музыканты, писатели и юмористы. В частности, уехала певица Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным*, который выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине. Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов.

При этом в Госдуме выступили за введение мер против артистов с антироссийской позицией. Предполагается, что они не смогут принимать участие в реализации культурных проектов за счет средств государства.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов.