Песков назвал «жутчайшей» обстановку на Западе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "жутчайшей" антироссийскую атмосферу на Западе, где позволяют себе глумиться над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, нанесшим визит в Москву.

"Появился Орбан, такой европейский смутьян, такой европейский enfant terrible (несносный ребенок с французского - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.



Встреча прошла 24 июля, ее фрагменты публикует Telegram-канал Мастерской новых медиа.

"Вот он приехал, а он что решил? Он же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию. Но он решил: "Слушайте, мы все говорим про урегулирование [на Украине], а давайте поймем позиции сторон. Хотя бы поймем позиции, а потом будем думать уже. Но поймем из первоисточника", - объяснил логику действий Орбана Песков, напомнив, что венгерский премьер поехал "в Киев, в Китай, в Москву".



"Так за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом. Это вот эти люди, которые заявляют себя центром цивилизации. Которые заявляют себя золотым миллиардом", - констатировал представитель Кремля. На его взгляд, "в этом плане обстановка жутчайшая".



Во время миротворческой миссии Орбан побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. 8 июля глава венгерского правительства побывал в Пекине, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После завершения саммита он отправился во Флориду в гости к экс-президенту США Дональду Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта.