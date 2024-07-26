Лавров встретился с главой МИД Турции

Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на «полях» СМИД АСЕАН. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Мария Захарова»

Дипломат опубликовала фото российско-турецкой встречи.

В начале переговоров российский министр поинтересовался у Фидана, когда тот приехал, передает РИА Новости. Турецкий министр, рассказал, что прибыл в пятницу утром.

В свою очередь Лавров уточнил, что прибыл накануне из Москвы и уже успел провести пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю.