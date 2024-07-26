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Песков: посольство США не отреагировало на митинг у своего здания в Москве

Посольство США в Москве никак не отреагировало на митинг у своего здания против блокировки российских пользователей YouTube, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его оценке, певец Shaman, организовавший акцию, все сделал правильно.

"Они никак не реагируют", - ответил представитель Кремля на вопрос о реакции посольства США на митинг на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Встреча прошла 24 июля, ее фрагменты публикует сегодня телеграм-канал Мастерской новых медиа.

"Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего", - полагает Песков.

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Дмитрий Песков