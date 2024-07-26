Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отъезд из страны некоторых деятелей культуры, провел параллель с эмиграцией "творческой интеллигенции" после революции 1917 года. Многие писатели, ученые тогда уехали, но большинство из них потом вернулось на Родину, указал представитель Кремля на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

"Творческая интеллигенция. Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей. Кто-то бедствовал, кто-то творил там - кому-то удавалось. А потом, в начале 1930-х годов, посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться", - отметил Песков. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале Мастерской новых медиа.



Представитель Кремля обратил внимание, что это касается и знаменитых ученых, и писателей, которых дети в настоящее время проходят в школе. "Большинство из них удалось уговорить вернуться. И они принесли Родине много пользы. А те, кто были настоящими врагами, они так там и сгинули. Каждый сгинул по-разному. Это наша история", - подчеркнул Песков.