В Кремле высказались о борьбе с фейками в интернете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о борьбе с фейками в интернете. Его слова передает ТАСС.
Он заявил, что на происходящее в сети должны распространяться те же правила правового регулирования, как и в обычной жизни.
Ранее Песков оценил ситуацию с работой WhatsApp в России. Он заявил, что никакого замедления мессенджера в стране нет.
До этого пресс-секретарь рассказал о планах относительно YouTube в России. По его словам, в стране не планируют ограничивать доступ к видеохостингу. Песков объяснил, что трудности в его работе могут быть вызваны техническими проблемами со стороны Google.