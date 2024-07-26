Путину предложили кандидатов на посты глав Крыма, Ингушетии и КБР

Генеральный совет «Единой России» предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры Казбека Кокова, Махмуд-Али Калиматова и Сергея Аксенова на посты глав Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыма. News.ru

Глав этих регионов будут выбирать депутаты региональных парламентов. Выборы главы Ингушетии пройдут 8 сентября, избрание глав Крыма и Кабардино-Балкарии состоятся не позднее 23 октября. Газета.Ru

Непрямые выборы высшего должностного лица в этом году также пройдут в Югре. Ранее «Единая Россия» внесла предложения губернатору Тюменской области Александру Моору по кандидатурам на должность главы Югры. Партия поддержала кандидатуры врио главы региона Руслана Кухарука, секретаря реготделения партии, председателя думы Югры Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова. До 29 июля Моор представит президенту пять кандидатур от всех политических партий. До 18 августа Путин направит предложения по трем из них в думу автономного округа для последующего голосования 8 сентября. ТАСС